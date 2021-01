Ολιγόλεπτος συναγερμός λόγω πυρκαγιάς κοντά στο Καπιτώλιο

Σε καθεστώς αποκλεισμού τέθηκε προσωρινά το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, ενώ διεκόπη πρόβα για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από το συγκρότημα.

Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το Reuters, κατά τη διάρκεια του ολιγόλεπτου αποκλεισμού δεν επιτρεπόταν η είσοδος στο συγκρότημα, ούτε και η έξοδος από αυτό, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «εξωτερική απειλή ασφαλείας».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο συναγερμός σήμανε λόγω πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε κάτω από γέφυρα, αλλά όχι μέσα στους χώρους του Καπιτωλίου. Όσοι βρίσκονταν στο Καπιτώλιο, κλήθηκαν να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να ερευνηθεί το περιστατικό.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν λίγο αργότερα πως δεν προκύπτει απειλή για το κοινό.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK — U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021

Ο συναγερμός σήμανε 48 ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου, αλλά και περίπου δύο εβδομάδες έπειτα από την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, με τις αρχές να έχουν λάβει έκτοτε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

UPDATE: U.S. Capitol Police: “In an abundance of caution following an external security threat under the bridge on I-295 at First and F Streets, SE, Acting Chief Pittman ordered a shutdown of the Capitol Complex. There are currently no fires on or within the Capitol campus.” — NBC News (@NBCNews) January 18, 2021

Με πληροφορίες από Reuters