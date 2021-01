Η IATA καλεί την Ε.Ε. να στηρίξει την πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού

Yπέρ της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για καθορισμό κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού το οποίο θα ενέχει θέση και «διαβατηρίου» για τις μετακινήσεις και τη διευκόλυνση των ταξιδιών στην Ευρώπη, τάσσεται η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ).

Με ανοιχτή επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ, η Ένωση ζητεί να υποστηριχθεί η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού ώστε να συμφωνηθεί ένα κοινό ψηφιακό, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19.

We’ve written to President of the European Commission Ursula @vonderleyen in support of the initiative of Greece @PrimeministerGR for a common #COVID19 vaccination certificate to enable a safe restart of air travel & help preserve jobs

See our release 👇https://t.co/B1sVTaLMKs pic.twitter.com/UjwuIg3zBf

— IATA (@IATA) January 19, 2021