Τρεις νεκροί από την έκρηξη στη Μαδρίτη

Τρεις νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των τραυματιών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν διαρροή αερίου, όπως, άλλωστε μετέδωσαν και τοπικά μέσα νωρίτερα, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Large explosion in Spanish capital. This is one of the videos emerging from the scene in Madrid. Cause currently unknown. pic.twitter.com/GSjchxAc35

