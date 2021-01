Δυσοίωνες προβλέψεις Μπάιντεν για τους νεκρούς της πανδημίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ πιθανόν θα ξεπεράσουν τις 500.000 τον επόμενο μήνα, περιγράφοντας με μελανά χρώματα μια δύσκολη μάχη κατά της πανδημίας, όπως την χαρακτήρισε.

Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν τόνισε πως η διανομή των εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού «είναι μια οικτρή αποτυχία μέχρι στιγμής».

«Η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται πριν βελτιωθεί», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με έγγραφο της αμερικανικής προεδρίας, η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα επιβάλει υποχρεωτική καραντίνα σε επιβάτες που φτάνουν αεροπορικώς από το εξωτερικό στην χώρα, με βάση τις οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

