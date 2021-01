Αντί για… τίγρη στη μηχανή του, είχε έναν δίμετρο πύθωνα (βίντεο)

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου στην Αυστραλία, αν και τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν και πολύ χειρότερα αν δεν τον είχαν προειδοποιήσει οι γείτονες.

Πηγαίνοντας προς το όχημά του ένας κάτοικος της πολιτείας Κουίνσλαντ βρήκε κολλημένο ένα σημείωμα, προφανώς από γείτονα, που τον προειδοποιούσε ότι είχε τρυπώσει στη μηχανή του ένα… φίδι δύο μέτρων.

Ο κάτοικος της περιοχής Καριμούντι έκανε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ψύχραιμοι Αυστραλοί στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή φώναξε τους ειδικούς.

Κατέφθασε λοιπόν επαγγελματίας χειριστής ερπετών από την εταιρία Sunshine Coast Snake Catchers και με τον γάντζο του αφαίρεσε… ήσυχα και ωραία τον δίμετρο πύθωνα από τη μηχανή του αυτοκινήτου και τον έβαλε σε ειδικό σάκο.

