Συνωστισμός χιλιάδων υπερορθόδοξων Εβραίων σε κηδεία (βίντεο)

Χιλιάδες υπερορθοδόξοι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν -χωρίς να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα- σε κηδεία ραβίνου στην Ιερουσαλήμ, την ώρα που το Ισραήλ προσπαθεί να αναχαιτίσει την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι εικόνες με τον έντονο συνωστισμό στους δρόμους της πόλης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς βάσει των περιοριστικών μέτρων επιτρέπονται μόνο 20 άτομα στις κηδείες. Ωστόσο, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του ραβίνου Γιτζάκ Σάινερ.

Thousands of ultra-Orthodox Jews ignored Israel’s coronavirus lockdown as they gathered for a top rabbi’s funeral in Jerusalem https://t.co/eXGtGVYgsv pic.twitter.com/BsKbXIRXBx

— Reuters (@Reuters) January 31, 2021