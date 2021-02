Επιστροφή στο σπίτι για μια 4χρονη μετά εννιάμηνη μάχη με τον κορωνοϊό (βίντεο)

Εξιτήριο μετά εννέα μήνες μάχης με τον κορωνοϊό πήρε επιτέλους ένα κορίτσι τεσσάρων ετών στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, υπό το πολύ θερμό χειροκρότημα του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η μικρή Στέλα Μαρτίν είναι ασθματική, κάτι που την καθιστά ιδιαιτέρως ευάλωτη στην Covid-19, παρά την ηλικία της.

Πέρσι τον Απρίλιο εισήχθη στην Κλινική του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού με κορωνοϊό, και διασωληνώθηκε έχοντας σοβαρές δυσκολίες στην αναπνοή της. Οι πνεύμονές της άρχισαν να καταρρέουν και ο πυρετός ανέβαινε. Οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κώμα ώστε να ελέγξουν καλύτερα την κατάστασή της.

Επί πολλούς μήνες η Στέλα έδωσε τη μάχη της και παράλληλα έγινε η αγαπημένη όλων στη κλινική. Και τα κατάφερε, ενώ ο πατέρας της δεν ήταν τόσο τυχερός και υπέκυψε στον κορωνοϊό.

Πριν μερικές ημέρες η Στέλα πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο για να επιστρέψει στο σπίτι της, αποσπώντας τις ευχές και τα χειροκροτήματα όλων, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

4-year-old Stella Martin was diagnosed with coronavirus in April 2020 at the University of New Mexico Hospital and after months of fighting the virus was able go home in January. https://t.co/AV1FF2CWMG pic.twitter.com/O3dvguFHjw

— ABC News (@ABC) February 2, 2021