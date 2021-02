Τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση με ανεξέλεγκτη νταλίκα (βίντεο)

Εφιαλτική μοιάζει η στιγμή που μια εκτός ελέγχου νταλίκα πλησιάζει γλιστρώντας στον πάγο ένα περιπολικό της πολιτειακής αστυνομίας του Άινταχο, με το σχετικό βίντεο να χρησιμοποιείται πλέον για προειδοποίηση των οδηγών να προσέχουν ιδιαιτέρως στους παγωμένους δρόμους.

Η εικόνα της διπλωμένης νταλίκας στο Κλαρκ Κάουντι του Άινταχο, στις κεντρικές ΗΠΑ, πραγματικά τρομάζει, καθώς το όχημα έχει επιταχύνει υπερβολικά, ο οδηγός έχει χάσει εντελώς τον έλεγχό της και είναι απλός επιβάτης σε ένα γιγάντιο έλκηθρο που πλησιάζει για μερικά αγωνιώδη δευτερόλεπτα με ορμή το περιπολικό, η κάμερα στο οποίο καταγράφει το περιστατικό.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή, ενώ την εικόνα καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακή η πτώση των συσσωρευμένων πάγων από τα δύο οχήματα.

Idaho State Police urging motorists to slow down after semi crashes into patrol vehicle on a snowy highway. Authorities say the driver was cited for driving too fast for conditions and leaving the scene of a crash.

Luckily, no one was injured. https://t.co/zKWuM8cRQ4 pic.twitter.com/mKVXoKnWMf

— ABC News (@ABC) February 3, 2021