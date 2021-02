Εφυγε από τη ζωή ο ομογενής Χάρι Μάρκ Πετράκης

Ένα από τα πλέον επιφανή μέλη της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, τον Ελληνοαμερικανό συγγραφέα Χάρι Μαρκ Πετράκης (Harry Mark Petrakis) που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 97 ετών αποχαιρετά με ανάρτησή του στο Twitter, o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

The passing this week of Harry Mark Petrakis, a literary giant of the Omogeneia and a loving scribe of the Greek-American experience, is a profound loss to our community and to the world. But his work will endure for generations to come, even as his memory will be eternal! pic.twitter.com/4rLa5xSYLK

