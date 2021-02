Νταλικέρης οδηγούσε με ένα κινητό στο κάθε αυτί (βίντεο)

Την απίστευτη εικόνα ενός οδηγού φορτηγού που μιλούσε ταυτόχρονα σε δύο κινητά την ώρα που οδηγούσε κατέγραψε αστυνομικός, πριν φροντίσει να τον σταματήσει και να του… αποδώσει τα προβλεπόμενα.

Δίνοντας… ηχηρή απάντηση στις κατηγορίες κάποιων ότι οι άνδρες δεν μπορούν να κάνουν δύο πράγματα ταυτοχρόνως ο οδηγός νταλίκας στην κεντρική Αγγλίας συνελήφθη από την αστυνομία να οδηγεί με ένα κινητό σε κάθε αυτί, χωρίς πάντως αυτό να επηρεάζει και πολύ την πορεία του οχήματός του.

Οι αστυνομικοί στο Σόμερσετ επέβαιναν σε φορτηγό χωρίς κανένα διακριτικό της αστυνομίας και έτσι πλησίασαν άνετα και κινηματογράφησαν τον… πολυάσχολο νταλικέρη με το κοντομάνικο που δεν προλάβαινε να απαντά στο κινητό.

COPS ON LINE 2: Police in Britain caught a driver on camera holding a cellphone up to each ear while behind the wheel of a 44-ton truck. https://t.co/CEHxkD0SKn pic.twitter.com/Lqfb3gEXTM

— ABC News (@ABC) February 9, 2021