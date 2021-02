Μ. Βέμπερ: Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Tην ανάγκη για πρόοδο όσον αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, τονίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στην οποία αναφέρονται οι προσδοκίες από την ερχόμενη τηλεδιάσκεψη κορυφής.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων σημείωσε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού «για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός».

Ahead of the next #EUCO we sent a letter to @eucopresident Charles Michel with our concrete expectations on the EU #vaccination and #production strategy. We must anticipate the evolution of the virus and prevent what we can foresee. pic.twitter.com/Ie6Tin965a

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 24, 2021