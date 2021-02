Η αμμοθύελλα μετά τη χιονοθύελλα στην έρημο (βίντεο)

«Μήδεια» δε χτύπησε μόνο την Ελλάδα. Το κύμα ψύχους των προηγουμένων ημερών έφτασε δριμύ και στη… Σαουδική Αραβία, αφήνοντας ένα στρώμα χιονιού στο έδαφος που μετά ήρθε και σκέπασε στρώμα άμμου.

Όσο ασυνήθιστη κι αν είναι η χιονόπτωση στη Σαουδική Αραβία, οι αλλαγές στο κλίμα πλέον φέρνουν πολύ χιόνι και εκεί, με αποτέλεσμα τις προηγούμενες ημέρες να το… στρώσει στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας.

Το βίντεο που ανήρτησε μεταξύ άλλων και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC δείχνει την απίστευτη εικόνα του στρώματος άμμου από αμμοθύελλα που σκέπασε το στρώμα του χιονιού τηρώντας το άθικτο από τον ήλιο που στο μεταξύ βγήκε.

Sand covered snow after a winter storm in Saudi Arabia, creating a stunning display in the Tabuk region. https://t.co/qFqLCEWjMA pic.twitter.com/xEK53xhaZF

— ABC News (@ABC) February 24, 2021