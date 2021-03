Το φουγάρο… Αίτνα πλημμυρίζει με καπνό τον ουρανό της Σικελίας (βίντεο)

Για έβδομη φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας, που τον τελευταίο καιρό είναι ιδιαιτέρως δραστήριο.

Πέρα από τις πλούσιες σε λάβα εικόνες των τελευταίων ημερών, κυκλοφόρησε στο Ίντερνετ και βίντεο με τεχνική επιτάχυνσης εικόνας (time lapse) που δείχνει την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Σικελίας σε καπνό, θυμίζοντας… φουγάρο.

Η σπάνια εικόνα του πυκνότατου καπνού, όπως φαίνεται από το Ραντάτσο, στη Σικελία, έκανε τον γύρο του κόσμου και αναρτήθηκε και από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Προέρχεται από την τελευταία του έκρηξη που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο.

Timelapse footage shows Italy’s Mount Etna, Europe’s most active volcano, shooting clouds of ash into the sky during weekend eruption. https://t.co/xzPmTo1Kf0 pic.twitter.com/vCvmLPqmyp

— ABC News (@ABC) March 2, 2021