Μια… Μπουμπουλίνα της κτηνοτροφίας (βίντεο)

Γεννήθηκε σε μια οικογένεια κτηνοτρόφων στη Βρετανία. Της έδωσαν το όνομα Ίζαμπελ. Και είναι ήδη μια άξια κτηνοτρόφος από τα… δύο της χρόνια.

Περήφανος ο μπαμπάς Ντάνιελ την έπαιρνε μονίμως μαζί του στη φάρμα τους, στο Νόρφολκ της Αγγλίας, και ποτέ δεν το μετάνιωσε.

Σήμερα το νήπιο φόρεσε τα ροζ ρουχαλάκια του και τις πορτοκαλί γαλότσες του και είπε να πλησιάσει το κοπάδι με τα πρόβατα που βρισκόταν εκτός της περίφραξης, όπως κάνει ο μπαμπάς.

Ο κ. Γουίλαρντ άφησε τη μικρή Ίζαμπελ να πλησιάσει τα ζώα του, παραμένοντας μακριά τόσο ο ίδιος όσο και το τσοπανόσκυλό του, και σήκωσε το κινητό του για να τραβήξει βίντεο. Και δεν το μετάνιωσε ούτε αυτό.

Αρχικά πρότεινε στην Ίζαμπελ να φωνάξει «Χο!» στα πρόβατα και να μετά να καθίσει στο έδαφος ή να φύγει απο μπροστά τους. Πού να ακούσει όμως η ατρόμητη Ίζαμπελ!

Εκείνη έτρεξε μέσα στα δεκάδες πρόβατα και άρχισε να τα καθοδηγεί προς την πόρτα της περίφραξης για να τα μαντρώσει. Φωνάζοντας και κουνώντας τα χέρια όπως είχε δει τον μπαμπά της να κάνει, άρχισε προς έκπληξη και του πατέρα της να τα καταφέρνει σχεδόν αμέσως – και το απόλαυσε!

«Πιάνει, πιάνει», φωνάζει με χαρά η δίχρονη βοσκός, την ώρα που τα πολυάριθμα πρόβατα θορυβημένα από το… ροζ πλάσμα που τα πλησίασε με φωνές έσπευδαν στην ασφάλεια της περίφραξης. Και ούτε κι αυτά το μετάνιωσαν…

This enthusiastic toddler named Isabelle has a blast trying to herd a flock of sheep with her dad. https://t.co/y0kcOWjkUh pic.twitter.com/cSQ4v6rQGJ

— ABC News (@ABC) March 2, 2021