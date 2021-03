Συντριβή – κυριολεκτικά – της βίας (βίντεο)

Στην ισοπέδωση άνω των 1.300 όπλων που έχουν κατασχεθεί κυρίως από Βάσκους αυτονομιστές προέβησαν οι ισπανικές αρχές, περίπου τρία χρόνια μετά την αναστολή της δράσης της οργάνωσης ΕΤΑ.

Με τη χρήση οδοστρωτήρα του στρατού, η Μαδρίτη φρόντισε να κάνει δημόσια επίδειξη της διαδικασίας καταστροφής το όπλων που έχει κατασχέσει από την ΕΤΑ, σε μια… κυριολεκτική συντριβή της βίας ενώπιον όλων.

Η συμβολική αξία της κίνησης είναι σαφής και προφανώς ουσιαστική για την αντιμετώπιση των αυτονομιστικών πρακτικών, αν όχι και των κινημάτων.

Η δημόσια… ισοπέδωση των όπλων έγινε παρουσία του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ την Πέμπτη. «Μόλις παρακολουθήσαμε μια πράξη σπουδαίου συμβολισμού σε αυτόν τον μακρύ αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία που ήταν τόσο επώδυνη για τη χώρα μας», δήλωσε ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός.

