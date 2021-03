«Βόμβες» από τη Μέγκαν Μαρκλ για το Παλάτι: «Ανησυχούσαν» για το χρώμα δέρματος του Άρτσι

Σε καταιγιστικές αποκαλύψεις για το Παλάτι προχώρησε η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, καταλογίζοντας σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ότι ανησυχούσαν για το χρώμα του δέρματος του γιου του ζευγαριού, Άρτσι. Αποκάλυψε επίσης ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις και ότι δεν έλαβε καμία βοήθεια από το Παλάτι, ενώ το ζευγάρι έκανε γνωστό πως το δεύτερο παιδί τους θα είναι κορίτσι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην Όπρα Ουίνφρεϊ, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είπαν ότι μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε εγείρει ζήτημα για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους, Άρτσι.

Meghan Markle says there were concerns in 🇬🇧 Royal family about her child’s skin color.

“You’re not going to tell me who had that conversation?” Oprah asks.

“I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry

pic.twitter.com/2HAda9ICEN

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 8, 2021