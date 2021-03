Σύννεφα τέφρας από την Αίτνα κάλυψαν τον ουρανό (βίντεο)

Αρκετές πόλεις της Σικελίας καλύφθηκαν με στάχτη, μετά από ακόμη μία έκρηξη της Αίτνας, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Η ηφαιστιακή τέφρα εκτοξεύθηκε σε ύψος μέχρι τα 10.000 μέτρα.

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο, ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και η συγκεκριμένη έκρηξη ήταν η δέκατη που σημειώνεται από τις 16 Φεβρουραρίου.

