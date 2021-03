Τα ουράνια τόξα στήνουν χορό σε καταρράκτη (βίντεο)

Μαγευτικές εικόνες αιχμαλώτισε ο φακός φωτογράφου σε πάρκο της Καλιφόρνιας, με τα σταγονίδια του καταρράκτη να σπάνε το φως στα χρώματα της ίριδας και να δημιουργούν μικρά ουράνια τόξα που μοιάζουν να χορεύουν πάνω από τα νερά.

Η διάθλαση του φωτός στα χρώματα που το συνθέτουν προκαλεί πάντα εντύπωση σε μικρούς και μεγάλους, και ορμή των νερών στον καταρράκτη του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι δημιουργεί τέτοιες εικόνες που πολλοί σήμερα στερούμαστε λόγω του εγκλεισμού μας στα σπίτια.

‘RAINBOWS DANCING’: Photographer captures colorful view of one of Yosemite National Park’s stunning waterfalls. https://t.co/bFBrAw2kkJ pic.twitter.com/CpId53ZQRD

