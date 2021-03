Μπλίνκεν: Να σταματήσουν οι διώξεις ανεξάρτητων φωνών στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίκεν ζήτησε χθες τον τερματισμό των «διώξεων ανεξάρτητων φωνών» στη Ρωσία μετά τη σύλληψη περίπου 200 συμμετεχόντων σε ένα φόρουμ της αντιπολίτευσης στη Μόσχα.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021