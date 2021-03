Το δώρο ζωής μιας νηπιαγωγού στην 5χρονη μαθήτριά της (βίντεο)

Το απρόσμενο δώρο ζωής μιας νηπιαγωγού άλλαξε τα πάντα για ένα πεντάχρονο κορίτσι στις ΗΠΑ, που μετά τέσσερα χρόνια αιμοκάθαρσης και αγωνίας μπορεί πλέον να ζήσει μια ελεύθερη ζωή.

Ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου ABC αποκάλυψε την εκπληκτική ιστορία ανθρώπινης δύναμης και αγάπης της μικρής Κέιλι που μοιράζει ελπίδα σε όλους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Η Κέιλι γεννήθηκε πρόωρα και έμεινε στη θερμοκοιτίδα ούτε λίγο ούτε πολύ επί πέντε μήνες, έχοντας μεταξύ άλλων και πρόβλημα νεφρικής ανεπάρκειας.

Για πάνω από τέσσερα χρόνια έκανε αιμοκάθαρση, πηγαίνοντας συνεχώς στα νοσοκομεία την ώρα που οι συνομήλικοί της πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Η κατάστασή της και οι θεραπευτικές της ανάγκες δεν επέτρεπαν στην Κέιλι να πηγαίνει στο σχολείο, κι έτσι οι δικοί της προσέλαβαν νηπιαγωγό για τα πρώτα βήματα του κοριτσιού στην εκπαίδευση.

Η δασκάλα Ρόμπιν Μακ πήγαινε έτσι συνεχώς στο σπίτι της Κέιλι για την προσχολική της αγωγή, αλλά αυτό που θα ακολουθούσε δεν το φανταζόταν κανείς.

Η νηπιαγωγός δέθηκε με τη μικρή της μαθήτρια και σκέφθηκε να κάνει τεστ συμβατότητας του νεφρού της μήπως και ταιριάζει με τον οργανισμό της Κέιλι, και ω του θαύματος υπήρχε συμβατότητα. Χωρίς να το πολυσκεφθεί η κα Μακ δώρισε τον ένα της νεφρό στη μαθήτριά της, η μεταμόσχευση ήταν απολύτως επιτυχημένη, και μερικές ημέρες μετά η Κέιλι ήταν… άλλος άνθρωπος.

After four years of being on dialysis, 5-year-old Kayleigh underwent a successful kidney transplant—thanks to her teacher Robin Mach who was a match. https://t.co/1rPY0m3fJp pic.twitter.com/bWOzWjurwL

— ABC News (@ABC) March 17, 2021