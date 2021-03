Τους πήρε και… τους σήκωσε στην Αλαμπάμα (βίντεο)

Μαθημένες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που κάθε τόσο τις μαστίζουν, με τυφώνες, καταιγίδες και ισχυρότατους ανέμους, άρα μοιάζει παράξενο ότι κάποιες δομές τους γίνονται φτερό στον άνεμο.

Πρόσφατο βίντεο από την πολιτεία της Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, δείχνει τους σφοδρούς ανέμους να κάνουν… φύλλο και φτερό αποθήκες και στέγες, τη στιγμή που παρακείμενα δέντρα δείχνουν πολύ ανθεκτικότερα μπροστά στη μανία των μποφόρ.

Η σκηνή από το Μάουντβιλ, όπου ο άνεμος έκανε το λυόμενο… διαλυόμενο, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όσους θεωρούν ότι το κακό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο στους… άλλους, και να προετοιμάζονται πάντα για τα αυτονόητα, όπως η τοποθέτηση θεμελίων για κάτι που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.

CCTV footage shows sheds being ripped from their foundations as a severe weather tore through parts of the South, bringing damaging winds and tornadoes. https://t.co/L5uw6d8yDf pic.twitter.com/Ry3rmk35t6

— ABC News (@ABC) March 18, 2021