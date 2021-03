Από… άλλον πλανήτη το ηφαίστειο στην Ισλανδία (βίντεο)

Σαν εικόνες από άλλο πλανήτη είναι τα πλάνα που τράβηξε drone πάνω από το ηφαίστειο στην Ισλανδία, που εδώ και μερικές ημέρες βγάζει λάβα ύστερα από πολλά χρόνια.

Το βίντεο, που ανήρτησε στη σελίδα του και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, δείχνει από πολύ -έως τρομακτικά- κοντά τη ροή της λάβας στο πυρακτωμένο ηφαίστειο, ενώ κάποια στιγμή ο κρατήρας εκτοξεύει και καυτές σταγόνες λάβας προς την κατεύθυνση του drone, σαν να… ήθελε να το απομακρύνει.

Το ηφαίστειο στο Φαγκραντάλσφγιαλ, στη χερσόνησο Ρεϊκγιάνες είναι μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της χώρας, Ρέικιαβικ και εξερράγη την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά από τον 12ο αιώνα. Η λάβα κάλυψε ήδη περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.

ANOTHER PLANET: Drone footage shows the otherworldly scene around an erupting volcano in Iceland. https://t.co/Efv4IN5pcx pic.twitter.com/HcFufW05RE

— ABC News (@ABC) March 23, 2021