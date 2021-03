Δελφίνια-τουρίστες σε Βενετία και Νέα Υόρκη (βίντεο)

Η μειωμένη κίνηση σε λιμάνια και ακτές έχει φέρει περισσότερα δελφίνια κοντά στις παράκτιες πόλεις, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων, όσων μπορούν να δουν τα θαυμαστά αυτά θηλαστικά από κοντά.

Μπορεί η περυσινή είδηση περί κοπαδιών δελφινιών που κολυμπούσαν στα κανάλια της Βενετίας εν μέσω λόκνταουν να αποδείχθηκε ψευδής, και το σχετικό φωτογραφικό ένα απλό κολάζ, όμως φέτος οι φακοί από κάμερες στην πόλη των δόγηδων είναι αδιάψευστος μάρτυρας της εισόδου δελφινιών εκεί.

Dolphins were spotted in a Venice canal close to St. Mark’s Square, as coastguard members and wildlife specialists searched for the animals.

Coronavirus restrictions has brought fewer boat traffic and cleaner waters. https://t.co/MaApBKFGXN pic.twitter.com/kAESVfpCgp

