Διώρυγα του Σουέζ: Το πλοίο «Ever Given» άρχισε να κινείται – Τα επόμενα βήματα για την πλήρη «αποκόλλησή του»

Έπειτα από μία εβδομάδα ακινησίας το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given», έχει αρχίσει να κινείται ξανά. Όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, το πλοίο, μήκους 400 μέτρων, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και έχει πλέον ευθυγραμμιστεί, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε ελέγχους, δημιουργώντας ελπίδες ότι η θαλάσσια οδός στη Διώρυγα του Σουέζ θα ανοίξει ξανά.

Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Boskalis, της μητρικής εταιρείας της ναυτιλιακής Smit Salvage που βοήθησε στην αποκόλληση του πλοίου, δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο πως η ολοκλήρωση της επιχείρησης «δεν θα είναι περίπατος στο πάρκο». Πρόσθεσε ακόμη ότι το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να φτάσει στο σημείο νέο ρυμουλκό για να βοηθήσει στην πλήρη «απελευθέρωση» του πλοίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης της άμμου και της λάσπης με νερό που θα διοχετευθεί με πίεση κάτω από την πλώρη του πλοίου και σε περίπτωση που η επιχείρηση αποτύχει, δεν αποκλείεται να απομακρυνθούν τα κιβώτια.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πρύμνη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να έχει στρίψει προς τις όχθες του καναλιού, δημιουργώντας χώρο στο κανάλι. Σε άλλο βίντεο που δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθεί άμεσα, ρυμουλκά σκάφη βρίσκονται γύρω από το πλοίο ενώ ακούγονται φωνές που πανηγυρίζουν με αφορμή την εξέλιξη αυτή.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω». Το «Ever Given», πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

Ειδικά συνεργεία έσκαβαν χθες για να απομακρύνουν μέρος της όχθης της Διώρυγας, στην οποία το φορτηγό είχε προσαράξει διαγώνια, ώστε το σκάφος να μπορέσει να πλεύσει ξανά κανονικά, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ νωρίτερα χθες. Σημειώνεται ότι περίπου το 15% των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω θαλάσσης περνούν από το σημείο αυτό και το «μποτιλιάρισμα» που προκλήθηκε είχε κόστος καθημερινά για το κανάλι περίπου 14-15 εκατομμύρια δολάρια.

#BREAKING: watch celebrations at the Suez Canal following the partial refloatment of the Ever Given, which has stopped traffic at the Canal for several days. Billions of dollars of cargo remain unable to pass until the Ever Given is fully unstuck.

pic.twitter.com/hced66NDkX

— Steve Hanke (@steve_hanke) March 29, 2021