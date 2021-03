Διώρυγα του Σουέζ: Απελευθερώθηκε το «Ever Given», αποκαθίσταται η κυκλοφορία των πλοίων

To πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given» «απελευθερώθηκε» και η κίνηση στη Διώρυγα του Σουέζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, επιβεβαίωσε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο υπεύθυνος της αρχής του Καναλιού, μετά από επτά ημέρες επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την αρχή της Διώρυγας, το πλοίο είχε νωρίτερα αποκολληθεί μερικώς, εγείροντας ελπίδες ότι το πολυσύχναστο πέρασμα θα απελευθερωθεί και πάλι, προκειμένου να διέλθουν τα πλοία που βρίσκονται σε αναμονή.

#BREAKING #Suez Canal Authority Reuters report, saying that the Ever Given vessel has successfully floated and entered the canal’s navigational watersection. #SuezCrisis #suezcanel #السفينة_الجانحة #قناة_السويس pic.twitter.com/GyITfb11Tq

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.

The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu

