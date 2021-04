Αγωγή της Nike για τα «παπούτσια του Σατανά»

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Η εταιρεία αθλητικών παπουτσιών Nike άσκησε μήνυση εναντίον της εταιρείας MSCHF για πώληση μη εξουσιοδοτημένων «παπουτσιών του Σατανά» σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X. Η εταιρεία υποδημάτων λέει ότι η MSCHF παραβίασε τα εμπορικά της σήματα πουλώντας προσαρμοσμένα παπούτσια Nike περιορισμένης έκδοσης που φέρεται να τροποποιήθηκαν με μια σταγόνα ανθρώπινου αίματος. Από την ανακοίνωση των «Satan Shoes», όπως ονομάζονται επίσημα, την περασμένη εβδομάδα, η Nike ισχυρίζεται ότι τα παπούτσια έβλαψαν τη φήμη της, «μεταξύ των καταναλωτών που πιστεύουν ότι η Nike υποστηρίζει τον σατανισμό», και ζητεί να καταστραφούν και η MSCHF να καταβάλει οικονομικές αποζημιώσεις.

Τα «παπούτσια του Σατανά» έχουν έναν ανεστραμμένο σταυρό, ένα πεντάλφα, τις λέξεις «Λουκάς 10:18» και, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σταγόνα πραγματικού ανθρώπινου αίματος. Κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τροποποιημένα Nike Air Max 97, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Nike. Τα παπούτσια έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία, με τα 666 ζευγάρια που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα να έχουν εξαντληθεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τα προσαρμοσμένα μαύρα και κόκκινα παπούτσια της MSCHF δημιουργήθηκαν και κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα για να συμπέσουν με την κυκλοφορία του τελευταίου τραγουδιού του Lil Nas X, με τίτλο «Montero» (Call Me By Your Name). Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς σε αυτό ο γνωστός ράπερ γλιστρά από έναν στύλο για στριπτίζ από τον ουρανό στην κόλαση, φορώντας ένα ζευγάρι από τα παπούτσια αυτά.

Υποβάλλοντας τη μήνυση, η Nike δήλωσε ότι ούτε εξουσιοδότησε ούτε και ενέκρινε τα «Satan Shoes» και ζήτησε επίσης να απαγορευθεί από το MSCHF να χρησιμοποιεί το σήμα της και να πουλάει τα παπούτσια της. Στην αγωγή, η Nike είπε ότι «η MSCHF και τα μη εξουσιοδοτημένα “παπούτσια του Σατανά” είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγχυση και να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη σχέση μεταξύ των προϊόντων της MSCHF και της Nike. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ήδη ενδείξεις σημαντικής σύγχυσης και αντιδράσεων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων για μποϊκοτάζ της Nike ως απάντηση στην κυκλοφορία των παπουτσιών της MSCHF».