Κύμα αλληλεγγύης σε Ντράγκι στα social media – «Επιτέλους κάποιος στην Ευρώπη ικανός να πει την αλήθεια»

Με τα συνθηματικά (hashtag) «Erdogandittatore», δηλαδή Ερντογάν δικτάτορας, και #iostoconDraghi, δηλαδή «είμαι με τον Ντράγκι», η σφαίρα της κοινωνικής δικτύωσης, ιταλόφωνη και μη, στην Ευρώπη έσπευσε να στηρίξει τον σχετικό χαρακτηρισμό του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι για τον Τούρκο πρόεδρο με αφορμή τη μεταχείριση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στην Άγκυρα.

Σθεναρή στήριξη όμως παρείχαν στον Ιταλό πρωθυπουργό και πολιτικοί παράγοντες, με αναρτήσεις τους τις ώρες που ακολούθησαν την τοποθέτηση του κ. Ντράγκι.

Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, που στηρίζει την κυβέρνηση Ντράγκι, εξέφρασε «αλληλεγγύη και εκτίμηση στον Πρόεδρο [της κυβέρνησης] Ντράγκι», και επαύξησε λέγοντας ότι «οι επιθέσεις και οι καταδίκες από τον Τούρκο δικτάτορα είναι απαράδεκτες».

Η αρχηγός του δεξιού κόμματος Φρατέλι ντ’ Ιτάλια, Τζόρτζια Μελόνι, που ανήκει στην αντιπολίτευση, επικρότησε κι αυτή τις δηλώσεις Ντράγκι, αναφερόμενη σε «σταθερά και ξεκάθαρα λόγια του Ντράγκι» και επαναλαμβάνοντας την καταδίκη του κόμματός της στην «αυταρχική και ισλαμιστική» Τουρκία του Ερντογάν. Πρόσθεσε μάλιστα «ας γίνουν τα λόγια του πρωθυπουργού το πρώτο βήμα της κυβέρνησης για υπεράσπιση με σθένος των ιταλικών συμφερόντων στη Μεσόγειο και περιορισμού του πολιτικού και πολιτιστικού επεκτατισμού του ισλαμιστικού καθεστώτος της Άγκυρας».

Διαβάστε ακόμη:

«Επιτέλους κάποιος στην Ευρώπη ικανός να πει την αλήθεια εδώ», σχολίασε στα αγγλικά ο Ιταλός καθηγητής και ερευνητής της δεξαμενής σκέψης Bruegel, Σιμόνε Ταλιαπιέτρα.

#Draghi just defined #Erdogan as a dictator. Finally, someone in Europe able to tell the truth here

— Simone Tagliapietra (@Tagliapietra_S) April 8, 2021