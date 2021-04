Η NASA επέλεξε την SpaceX για την επιστροφή στη Σελήνη

Η Nasa επέλεξε τη SpaceX, την εταιρεία του Έλον Μασκ, για την επόμενη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία. Η επιλογή της SpaceX έναντι της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και της αμυντικής βιομηχανίας Dynetics, αποτελεί κίνηση-έκπληξη καθώς συνήθως η NASA επέλεγε περισσότερες εταιρείες σε περίπτωση που κάποια αποτύγχανε.

.@NASA has selected @SpaceX to continue the development of its Human Landing System for the #Artemis program.

The Human Landing System will take astronauts from lunar orbit to the lunar surface and back. Read the full announcement: https://t.co/tkojemwUUr pic.twitter.com/bvOX6DQsXA

— NASA’s Artemis Program (@NASAArtemis) April 16, 2021