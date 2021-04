Πρώτη πτήση για το Ingenuity στον πλανήτη Άρη

Την πρώτη του πτήση στον πλανήτη Άρη πραγματοποίησε το ρομποτικό ελικόπτερο Ingenuity. Πρόκειται για ιστορική πτήση, καθώς είναι η πρώτη, ελεγχόμενη πτήση με αεροσκάφος πάνω από την επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη.

Όπως έκανε γνωστό η NASA, το βάρους 1,8 κιλών ρομποτικό ελικόπτερο σηκώθηκε από το έδαφος και προσεδαφίστηκε επιτυχώς, αφού έκανε μια περιστροφή. Ακολούθησαν πανηγυρισμοί στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Διοίκησης Αεροναυτικής και Διαστήματος.

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

Η NASA σχεδίαζε μια πτήση 40 δευτερολέπτων και το σκάφος πέτυχε όλους τους στόχους του. «Τα δεδομένα υψομέτρου επιβεβαιώνουν ότι το Ingenuity πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, την πρώτη πτήση ενός μηχανοκίνητου αεροσκάφους σε έναν άλλο πλανήτη», δήλωσε ο χειριστής του οχήματος Χάβαρντ Γκριπ.

Οι ελεγκτές πτήσης στην Καλιφόρνια επιβεβαίωσαν τη σύντομη πτήση του Ingenuity, αφού έλαβαν δεδομένα μέσω του ρομποτικού οχήματος Perseverance, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 65 μέτρων από το πειραματικό ελικόπτερο.

As an homage to the two innovative bicycle makers from Dayton, this first of many airfields on other worlds will now be known as Wright Brothers Field, in recognition of the ingenuity and innovation that continue to propel exploration. #MarsHelicopter pic.twitter.com/ytZ7eOdc2k

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) April 19, 2021