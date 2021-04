Νέα Υόρκη: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Νεκρός είναι ένας υπάλληλος, ηλικίας 49 ετών. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εντός κάποιου γραφείου, σε χώρο στον οποίο δεν βρίσκονταν πελάτες.

Κατά τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 200 άτομα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει τεθεί υπό κράτηση κάποιο άτομο για το περιστατικό.

Η αστυνομία αναζητεί έναν ύποπτο, ο οποίος -κατά το Associated Press- έχει εργαστεί στο κατάστημα. Αδιευκρίνιστο παραμένει αν ο ύποπτος εξακολουθεί να εργάζεται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.

UPDATE: The #NassauCountyPD can confirm that 3 people were shot inside the West Hempstead Stop & Shop; 2 are in the hospital & there was one fatality. (1/2)

— NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021