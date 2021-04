Ρήγμα στους «12»: Αποσύρονται Τσέλσι και Σίτι

Tα νομικά έγγραφα με τα οποία θα ζητήσει την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, φέρεται να ετοιμάζει η Chelsea, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσαν σχεδόν ταυτόχρονα BBC και Sky News.

Σε ανάλογη απόφαση, σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ του BBC, οδηγείται και η Μάντσεστερ Σίτι.

Η υπαναχώρηση του λονδρέζικου σωματείου έρχεται κατόπιν σχετικής απόφασης του ιδιοκτήτη της, Ρομάν Αμπράμοβιτς, και σε περιβάλλον έντονων διαμαρτυριών από τους οπαδούς της.

🚨 | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea’s clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021