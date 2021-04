Το «ευχαριστώ» της βασίλισσας Ελισάβετ για τα μηνύματα συμπαράστασης

Η βασίλισσα της Βρετανίας Ελισάβετ δήλωσε την Τετάρτη συγκινημένη από όλα τα μηνύματα στήριξης που έλαβε για τον σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος κηδεύτηκε το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 99 ετών.

Πρόκειται για το πρώτο μήνυμα της βασίλισσας μετά τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου και σε αυτό αναφέρει:

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021