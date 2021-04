Δεύτερη πτήση για το «Ingenuity» στον Άρη – Πιο ψηλά και πιο μακριά

Το Ingenuity, το μικρό ελικόπτερο της NASA, πραγματοποίησε μία δεύτερη – ιστορική πτήση στον Άρη, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η πτήση αυτή ήταν πιο ριψοκίνδυνη, αφού το ελικόπτερο πήγε πιο ψηλά και για περισσότερο χρόνο: η συνολική της διάρκεια ήταν 51,9 δευτερόλεπτα, ενώ τη Δευτέρα παρέμεινε στον αέρα μόνο για 39,1 δευτερόλεπτα.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 11.33 (ώρα Ελλάδας) και έφτασε σε ύψος τα πέντε μέτρα (από τρία στην πρώτη πτήση). Για πρώτη φορά μάλιστα έκανε και μια πλευρική κίνηση, πετυχαίνοντας έτσι δύο από τους φιλόδοξους στόχους της NASA.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021