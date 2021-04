Κορωνοϊός: Αγορά εμβολίων για μία διετία από την Ε.Ε.

Φωτ. John Thys /Pool via REUTERS

Τη μεγαλύτερη συμφωνία προμήθειας εμβολίων θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αγορά 1,8 δισ. δόσεων από την εταιρεία Pfizer. Οι δόσεις, που θα παραδοθούν κατά την περίοδο 2021-2023, εκτιμάται ότι αρκούν για την κάλυψη των αναγκών των Eυρωπαίων πολιτών για την επόμενη διετία.

Την ίδια στιγμή, δύο νέες μελέτες αποδεικνύουν την πέρα κάθε αμφισβήτησης σωτήρια συμβολή των εμβολίων στον έλεγχο της πανδημίας. Στην πρώτη από αυτές, οι ερευνητές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης απέδειξαν ότι οι πιθανότητες λοίμωξης από κορωνοϊό μειώνονται κατά περίπου 65% με την πρώτη εμβολιαστική δόση, τόσο της AstraZeneca όσο και της Pfizer. Eπίσης, διαπιστώθηκε ότι μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, η θωράκιση από τη λοίμωξη ανέρχεται στο 90% όσον αφορά την Pfizer. Δεν επαρκούν ακόμη για διαπιστώσεις τα στοιχεία για το σκεύασμα της AstraZeneca.

Η δεύτερη μελέτη, σε δείγμα περίπου 46.000 ατόμων που είχαν εμβολιασθεί με μία δόση, ανίχνευσε ισχυρή παραγωγή αντισωμάτων στον οργανισμό του 95% των εμβολιασμένων, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα αντισώματα παρέμεναν ισχυρά δέκα εβδομάδες μετά. Μολονότι τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξάνονταν πιο αργά και σε χαμηλότερα επίπεδα ύστερα από μία δόση AstraZeneca, μειώνονταν πιο γρήγορα έπειτα από μία δόση Pfizer, ιδίως στους ηλικιωμένους.

Επίσης, τα εμβόλια, τουλάχιστον των Moderna και Pfizer, δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνα για τις εγκύους που θα επιλέξουν να εμβολιασθούν. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης που πραγματοποίησαν ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ (CDC). Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, ανέλυσε δεδομένα για 35.691 γυναίκες οι οποίες όταν εμβολιάσθηκαν κυοφορούσαν ή συνέλαβαν λίγο αργότερα. Παρότι πολλές ανέφεραν τις συνήθεις παρενέργειες του εμβολιασμού (κόπωση, μυαλγίες, πονοκέφαλο), δεν είχαν άλλα συμπτώματα. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το πόρισμά τους είναι προκαταρκτικό και κάλυψε μόνο τις πρώτες 11 εβδομάδες του αμερικανικού εμβολιαστικού προγράμματος.

Tέλος, στις ΗΠA, κατά τη χθεσινή σύσκεψη της ομοσπονδιακής συμβουλευτικής επιτροπής για τους εμβολιασμούς, επρόκειτο να κριθεί η τύχη του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή αναμενόταν να προτείνει την άμεση συνέχιση των εμβολιασμών, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, με την προσθήκη, μεταξύ των παρενεργειών του εμβολίου, της σπανιότατης πιθανότητας θρόμβωσης.