Οι πάγοι της Γης λιώνουν με διπλάσιο ρυθμό από τις εκτιμήσεις (βίντεο)

Η τήξη των πάγων του πλανήτη είναι πολύ ταχύτερη των προηγούμενων εκτιμήσεων, με νέα μελέτη να δείχνει ότι ο ρυθμός με τον οποίον λιώνουν οι πάγοι έχει διπλασιαστεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό Nature, χρησιμοποιεί στοιχεία από δορυφορικές λήψεις της ΝΑΣΑ που χρονολογούνται από το 2000. Χάρη σε αυτά, η μελέτη υπολόγισε ότι οι πάγοι του πλανήτη ελαττώθηκαν κατά 5.073 γιγατόνους από το 2000 ως το 2019, βάρος που αντιστοιχεί σε… 553,5 εκατομμύρια Πύργους του Άιφελ.

Στην 20ετία αυτή ο ρυθμός τήξης των πάγων της Γης αυξήθηκε από 0,36 μέτρα τον χρόνο σε 0,69 μ./χρόνο, αποκαλύπτει η έρευνα.

Στο παρακάτω βίντεο ο Χιλιανός Κριστιάν Δονόσο παρουσιάζει πώς άλλαξε το παγωμένο τοπίο στη Χιλιανή Παταγονία, κοντά στην Ανταρκτική, μέσα σε έναν αιώνα.

This is what a century of climate change has done to Patagonia’s glaciers.

Chilean explorer Cristian Donoso has recreated photos of glaciers that were taken over a century ago to show how much they’ve melted — and, in some cases, disappeared https://t.co/h6wG45DJZ8 #CallToEarth pic.twitter.com/ohDWa5WbdJ

— CNN (@CNN) August 5, 2020