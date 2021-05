Μεξικό: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε δυστύχημα στο μετρό (βίντεο – φωτογραφίες)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, στην Πόλη του Μεξικού, όταν μια σιδηροδρομική διάβαση κατέρρευσε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο τη Δευτέρα το βράδυ.

Το δυστύχημα συνέβη σε υπέργεια διάβαση της γραμμής 12 του μετρό, κοντά στον σταθμό Olivos, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 15 νεκρούς και 70 τραυματίες.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx

H τηλεόραση της χώρας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν εικόνες από την υπέργεια διάβαση να καταρρέει και να πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα που περνούσαν εκείνη την ώρα από κάτω.

Σύμφωνα με την δήμαρχο της πόλης, Claudia Sheinbaum , πολλοί ακόμα άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο τρένο. Ωστόσο, οι προσπάθειες διάσωσης για πιθανούς επιζώντες στα συντρίμμια σταμάτησαν λίγο μετά το δυστύχημα, λόγω του κινδύνου πρόκλησης περισσότερων ατυχημάτων στο δρόμο.

.

Το ατύχημα συνέβη στη γραμμή 12 του μετρό, η κατασκευή του οποίου είχε προκαλέσει πολλές καταγγελίες για παρατυπίες.

Οι αρχές έκαναν λόγο για λόγο για κατάρρευση ενός πυλώνα της γέφυρας ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι πρόκειται για μια «φοβερή τραγωδία».

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation

#MetroCDMX #Linea12 pic.twitter.com/zxVZ05iVp6

