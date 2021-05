Η Αυστρία αγοράζει πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης για να μην το πάρει η Πολωνία (φωτογραφίες)

Την αγορά της έκτασης όπου βρισκόταν το γερμανοναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Γκούζεν στην Άνω Αυστρία από το κράτος ανακοίνωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, δίνοντας ένα τέλος στο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη έκταση να αγοραστεί από την Πολωνία, η οποία είχε εκδηλώσει στο παρελθόν τη σχετική πρόθεσή της.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με τη σημερινή 76η επέτειο της απελευθέρωσης από συμμαχικά στρατεύματα, στις 5 Μαϊου 1945, του γερμανοναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης στο Μαουτχάουζεν στην Άνω Αυστρία, με πάνω από 206.000 κρατούμενους από όλη την Ευρώπη, από τους οποίους θανατώθηκαν οι 122.797 – ανάμεσά τους 3.700 Έλληνες.

5 May 1945 | @USArmy soldiers liberated the German concentration camp complex #Mauthausen-Gusen. Between 1938-45 over 190,000 people were imprisoned there. At least 90,000 of them were killed, including around 28,000 Poles. https://t.co/9uJfLCKMGS pic.twitter.com/NJeEDRFrrP

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 5, 2020