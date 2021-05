Secret Service: Οι μυστικές αδυναμίες μιας πανίσχυρης υπηρεσίας

Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία του Αμερικανού προέδρου και της οικογένειας του, καθώς και για τους επισκέπτες ξένους ηγέτες και άλλους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους του αμερικάνικου πολιτικού συστήματος. Ο καθένας λοιπόν θα περίμενε ότι μία υπηρεσία επιφορτισμένη με την ασφάλεια του πλανητάρχη θα λειτουργούσε «ρολόι», χωρίς παρατράγουδα, σκάνδαλα, αστοχίες και αβλεψίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ακόμη και καταστροφικές.

Η εικόνα όμως της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που περιγράφει στο νέο της βιβλίο η βραβευμένη με Πούλιτζερ, δημοσιογράφος της Washington Post, Κάρολ Ντ. Λέονιγκ, είναι αυτή μίας υπηρεσίας που δίπλα στις επιτυχίες της, περισσεύουν τα στραβοπατήματα, τα ερωτικά σκάνδαλα και οι παντός είδους… γκάφες. Στο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service» («Μηδενική αποτυχία: Η άνοδος και η πτώση της Μυστικής Υπηρεσίας»), εξιστορείται πληθώρα περιστατικών που κανείς δεν θα περίμενε να λάβουν χώρα κάτω από τη μύτη της πανίσχυρης Μυστικής Υπηρεσίας.

Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο διαβάζουμε για τη «βόλτα» ενός άστεγου άνδρα έξω από τη σουίτα της πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Άντζελες, την εσπευσμένη μεταφορά του αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι σε υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, για το οποίο δεν υπήρχε… κλειδί, και τους υπέρβαρους πράκτορες του Ντόναλντ Τραμπ, για τους οποίους ο τέως Αμερικανός πρόεδρος αναρωτιόταν: «Πως θα προστατέψουν εμένα και την οικογένεια μου, όταν δεν μπορούν ούτε να τρέξουν;»

Παράλληλα με τέτοια περιστατικά, η διακεκριμένη δημοσιογράφος βγάζει στη φόρα και τα ερωτικά «άπλυτα» του Λευκού Οίκου, αναφερόμενη ενδεικτικά στους πράκτορες του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, οι οποίοι υπήρξαν μάρτυρες μίας «σταθερής παρέλασης γραμματέων, νεαρών σταρ, ακόμη και εκδιδόμενων γυναικών, με προορισμό την προεδρική κρεβατοκάμαρα» και τις φήμες περί ερωτικών σχέσεων μελών της οικογένειας Τραμπ με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η Λέονιγκ δήλωσε ότι το βιβλίο της προέκυψε από εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων με περισσότερους από 180 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνονται πρώην και νυν μέλη της υπηρεσίας, υπουργοί, βουλευτές και γερουσιαστές και γενικότερα άνθρωποι που εργάστηκαν «μία ανάσα» δίπλα από τον πρόεδρο, στο πλαίσιο των οκτώ προηγούμενων αμερικάνικων κυβερνήσεων.