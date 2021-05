Μπάιντεν: «Όσοι εμβολιαστήκατε πλήρως, βγάλτε τις μάσκες σας!»

Για «μεγάλη μέρα» στον αγώνα εναντίον της πανδημίας του νέου κορωνοϊού έκανε λόγο ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, καθώς χθες, Πέμπτη, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν πως όσοι έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως για την COVID-19 δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκα.

«Αν έχετε εμβολιαστεί πλήρως, δεν έχετε πια ανάγκη να φοράτε μάσκα. Βγάλτε τις μάσκες σας! Κερδίσατε το δικαίωμα να κάνετε κάτι για το οποίο οι Αμερικανοί είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο: να χαιρετάτε τους άλλους με ένα χαμόγελο» είπε ο Μπάιντεν.

«Πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό βήμα, μια μεγάλη ημέρα», πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να το κάνουν χωρίς αργοπορία.

«Σας εκλιπαρώ: προστατεύστε τους εαυτούς σας ως τη γραμμή του τερματισμού. Ξέρετε όλοι πόσο επίφοβος είναι αυτός ο ιός», επέμεινε.

«Θα βγούμε» από την υγειονομική κρίση και «θα ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας», συνέχισε. «Θα γνωρίσουμε ξανά τη χαρά, θα χαμογελάσουμε ξανά», συνέχισε.

JUST IN: Pres. Biden hails new CDC guidance that fully vaccinated people can go without masks: “I think it’s a great milestone, a great day.” https://t.co/JnOdGRIaZy pic.twitter.com/1fYvmaliXl

— ABC News (@ABC) May 13, 2021