Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ πλήττει το «μετρό» της Χαμάς (βίντεο)

Στο πολύπλοκο σύστημα με τις υπόγειες σήραγγες της Γάζας στοχεύουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τα τελευταία 24ωρα, θεωρώντας ότι ένα σημαντικό πλήγμα του δικτύου διαδρόμων των Παλαιστινίων κάτω από την επιφάνεια θα μειώσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς.

Την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός έπληξε περαιτέρω με βολές του πυροβολικού και από αέρος το δίκτυo των τούνελ που οι αποκαλείται το «Μετρό» και τους είναι πολύτιμο για τη διακίνηση πολεμοφοδίων αλλά και ανθρώπων χωρίς τον φόβο της παρατήρησης ή και επίθεσης από τους Ισραηλινούς.

Εκεί εκτιμάται ότι κρύβονται και οι χιλιάδες ρουκέτες που χρησιμοποιεί πλέον σε καθημερινή βάση η Χαμάς κατά ισραηλινών πόλεων, πλήττοντας μεταξύ άλλων και το ηθικό των Ισραηλινών πολιτών, πέρα από τους νεκρούς και τραυματίες που προκαλούν.

Διαβάστε επίσης:

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, 160 αεροσκάφη καθώς και μονάδες του πυροβολικού και των τεθωρακισμένων συμμετέχουν στη μεγαλύτερη επιχείρηση μέχρι σήμερα εναντίον ενός συγκεκριμένου στόχου από την αρχή της ένοπλης διαμάχης την περασμένη Δευτέρα, χωρίς πάντως να εισέρχονται στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας.

Σε βίντεο που ανήρτησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με εικόνες από τα χτυπήματα κατά των τούνελ της Χαμάς ισχυρίζονται ότι έπληξαν πολλά χιλιόμετρα του υπόγειου αυτού δικτύου.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021