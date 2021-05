Φον Ντερ Λάιεν για Ισραήλ – Γάζα: Η βία πρέπει να σταματήσει

«Η βία πρέπει να σταματήσει» τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε μήνυμά της για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Very concerned by the situation in Israel and Gaza.

I condemn indiscriminate attacks by Hamas on Israel.

Civilians on all sides must be protected.

Violence must end now.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2021