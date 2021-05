«Βροχή» τα στοιχήματα για το όνομα της κόρης του Χάρι και της Μέγκαν

Φωτ: Dominic Lipinski/Pool via AP

Από μέρα σε μέρα, η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί της, το οποίο θα είναι κοριτσάκι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο πρίγκιπας Χάρι σε κοινή τους συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly η Μέγκαν έμεινε έγκυος στα τέλη του περασμένου έτους, οπότε το μωρό αναμένεται στο τέλος της άνοιξης και τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά.

Ο ιστότοπος τυχερών παιχνιδιών Ladbrokes αναφέρει ότι το όνομα Φιλίπα (Philippa), μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλλιπου είναι το επικρατέστερο σε δημοτικότητα (με 3/1 ή 25% πιθανότητα).

Άλλες δύο δημοφιλείς επιλογές είναι τα ονόματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, και της βασίλισσας Ελισάβετ, με 5/1 και 10/1, αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, το Betfair «δίνει» ως πιο πιθανό όνομα το Νταΐάνα, με 4/1 και το όνομα Φιλίπα με 12/1.

Top 5 baby name favourites revealed for Prince Harry and Meghan https://t.co/iEZ8opjiCo — HELLO! (@hellomag) May 14, 2021

Επίσης, σύμφωνα με το Ladbrokes το Aλεξάνδρα (12/1), το Γκρέις(16/1), το Έμα (16/1), το Ρόουζ (16/1), το Αλίσια (16/1) και το Βικτώρια (16/1) είναι μέσα στις αγαπημένες επιλογές.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το φόρεμα που φορούσε η δούκισσα κατά τη διάρκεια του «VAX Live: The Concert to Reunite the World» του Global Citizen είναι μια ένδειξη για το πώς θα ονομάσουν την κόρη τους.

Το κόκκινο πουκάμισο ήταν γεμάτο με ροζ παπαρούνες, οδηγώντας ορισμένους θαυμαστές να πιστεύουν ότι η κόρη του Χάρι θα ονομάζεται… Πόπι (Poppy) – υο λουλούδι της παπαρούνας είναι σύμβολο μνήμης και ελπίδας και συχνά φοριέται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δείξει υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι επίσης το λουλούδι της Καλιφόρνιας, όπου το ζευγάρι μετακόμισε τον Μάρτιο του 2020.

Όσο για την… βοήθεια στο σπίτι; Οι Σάσεξ δεν σκοπεύουν να προσλάβουν νταντά, καθώς η μητέρα της Μέγκαν, η γιαγιά Ντόρια Ράγκλαντ, ζει και εκείνη στην Καλιφόρνια είναι «πάντα πρόθυμη να μεγαλώσει τα παιδιά»…