Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκαταλείπει το WhatsApp για το Signal

Το Συμβούλιο της ΕΕ αλλάζει την πλατφόρμα για την επικοινωνία του με δημοσιογράφους από το WhatsApp στο Signal.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει ήδη το προσωπικό της να αρχίσει να χρησιμοποιεί το Signal, μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, προκειμένου να αυξήσει την ασφάλεια των επικοινωνιών της.

Council of the EU switches its platform for communicating with journalists from WhatsApp to Signal

— Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) May 19, 2021