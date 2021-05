ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι άνοιξε έρευνα για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (βίντεο)

Το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι περιστατικά με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, όπως το παρακάτω που κινηματογραφήθηκε από πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, είναι υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό της μάλλον ασταθούς πτήσης του αντικειμένου χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2019 δημοσιεύθηκε με την έγκριση του Πενταγώνου την περασμένη Τετάρτη. Το βίντεο προέρχεται από τον ναύτη και λάτρη των θεωριών περί UFO. Πρόκειται για μια από τις περιπτώσεις που αποτελούν τμήμα έρευνας, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

The Pentagon has confirmed these images of UFOs are part of ongoing investigations https://t.co/WxJAilAOmA pic.twitter.com/tHRaohQk98

— CNN (@CNN) May 22, 2021