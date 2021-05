Εμβολιασμοί: ΗΠΑ και Ευρώπη κατακτούν ορόσημα στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Μπροστά σε σημαντικά ορόσημα βρίσκονται Ευρώπη και ΗΠΑ στην κούρσα του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, πλησιάζοντας κρίσιμους αριθμούς προς τον στόχο επίτευξης τείχους ανοσίας.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σήμερα σπάει το όριο του 50% των πλήρως εμβολιασμένων ενηλίκων Αμερικανών κατά της Covid-19.

Το ποσοστό εκείνων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση έχει ξεπεράσει το 60% των ενηλίκων (σχεδόν 160 εκατομμύρια άνθρωποι).

Έπειτα από ένα ασθενικό ξεκίνημα στα τέλη του 2020, η εμβολιαστική εκστρατεία διεξάγεται σε ζωηρούς ρυθμούς υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ορίσει ως στόχο το 70% των ενηλίκων στις ΗΠΑ να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση πριν από την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μέσα στην εβδομάδα εμβολιασμένο έστω με μία δόση το 50% των ενηλίκων πολιτών της.

Σε ανάρτησή της η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη σταθερή πρόοδο της ΕΕ στο πρόγραμμα εμβολιασμού:

Συνολικά 300 εκατομμύρια εμβόλια έχουν παραδοθεί και 245 εκατομμύρια δόσεις έχουν ήδη χορηγηθεί. Το 46% του πληθυσμού του ενήλικου πληθυσμού της έχει ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση.

We made steady progress on vaccination in EU:

•300 million doses delivered

•245 million vaccinations

•46% of the EU adult population has received at least one dose.

This week we’ll reach a new milestone: half of EU adults will have received their 1st dose #StrongerTogether pic.twitter.com/blxm6BLSA2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2021