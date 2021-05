Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου έχασε τον τίτλο του 

Πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, ένα τεράστιο κομμάτι πάγου, σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της Νέας Υόρκης, αποχωρίστηκε από τον παγετώνα «Φίλχνερ-Ρόνε»της Ανταρκτικής στη Θάλασσα Ουέντελ και έγινε το μεγαλύτερο παγόβουνο που επιπλέει στον κόσμο.

Το νέο παγόβουνο, το οποίο οι επιστήμονες ονόμασαν Α-76, δεν κράτησε για πολύ τον τίτλο του.

Πριν από δύο ημέρες, έχασε δύο μεγάλα κομμάτια πάγου (που ονομάστηκαν A-76B και A-76C) και, μαζί τους, τον τίτλο του μεγαλύτερου παγόβουνου στη Γη.

Οι εικόνες που ελήφθησαν από τον δορυφόρο Sentinel-1 του προγράμματος Copernicus είναι εντυπωσιακές.

The champion has lost its title!

Two days ago the #A76 iceberg lost two big chunks of ice (now A-76B and A-76C) and, with them, the title of biggest iceberg on Earth.

The title went back to A-23A (3880 km²).

@CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/4xNru0qtFq

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 28, 2021