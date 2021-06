Εμβόλια: Η Γερμανία κινείται «προληπτικά» για μελλοντικές πανδημίες

Με το βλέμμα στο μέλλον, προκειμένου, αν υπάρξει νέα πανδημία τα επόμενα χρόνια να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για άμεση παραγωγή εμβολίων, κινείται η Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει στη διατήρηση της παραγωγικής δυνατότητας εμβολίων στα σημερινά επίπεδα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτό μεταφράζεται επί της ουσίας σε 600 – 700 εκατ. δόσεις εμβολίων που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση νέας επείγουσας κατάστασης για τη Γερμανία, την Ευρώπη, αλλά και άλλες περιοχές του πλανήτη, εξασφαλίζοντας την παραγωγή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Preparing for future pandemics: German Health Minister @jensspahn announces government decision to maintain vaccine production capacities in order to react more quickly in the future. pic.twitter.com/Y3kefM1cQP

