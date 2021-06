Βρετανία: Πλήρως εμβολιασμένο το 50% των ενηλίκων

Καλπάζει με έντονους ρυθμούς ο εμβολιασμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του skynews, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικους πολίτες έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19.

Ο αρμόδιος υπουργός εμβολιασμού Ναντίμ Ζαχάβι έγραψε στο Twitter: «Ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο σήμερα. 50% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πλέον την προστασία των δύο δόσεων».

«Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα μας. Συνεχίζουμε», συμπλήρωσε.

Χθες ανακοινώθηκε ότι ότι τρεις στους τέσσερις Βρετανούς έχει κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση.

Another Important milestone today. 50% of all adults in the U.K. have had the protection of two doses. Thank you to a brilliant team. We keep going. @Emily_JR_Lawson @maddymcternan @jonathanleach13 @NikkiKF @AHamiedNHS @NHSuk 💉💉💉

Πανηγυρικό tweet ανάρτησε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον.

Half of the UK adult population are now fully vaccinated. It’s a remarkable achievement, made possible by every one of you coming forward.

Now let’s finish the job. When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/R1fgZ1FN5q

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021