Κίνα: Εθνική κινητοποίηση για τους ελέφαντες που «πήγαν εκδρομή»

Ενα κοπάδι ελαφάντων – περίπου 15, με τρία μωρά ελεφαντάκια ανάμεσά τους – άφησαν στα μέσα Απριλίου το καταφύγιο στο οποίο ζουσαν στην κινεζική Σισανμπανά, μια μεθοριακή περιοχή με το Λάος και τη Μιανμάρ, για να κατευθυνθούν βόρεια σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.

Η ιστορία αυτή με τους ελέφαντες «που πήγαν εκδρομή» έχει συνεπάρει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κρατά σε αγωνία τη χώρα καθώς τα παχύδερμα λεηλατούν στο πέρασμά τους χωράφια και προκαλούν πολλές υλικές ζημιές.

A herd of 15 elephants has left a 300-mile path of destruction after escaping from a nature reserve in southwestern China #WSJWhatsNow pic.twitter.com/UGmqpg4QOc — The Wall Street Journal (@WSJ) June 3, 2021

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους για να παρακολουθούν τις κινήσεις του κοπαδιού με τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drone) και υπέρυθρες κάμερες.

Εικόνες που ελήφθησαν από κάμερες ασφαλείας το σαββατοκύριακο δείχνουν τους ελέφαντες να περιδιαβαίνουν ανέμελα τους δρόμους ενός χωριού, αφήνοντας πίσω τους ισοπεδωμένα δέντρα και κατεστραμμένες γκαραζόπορτες.

A herd of wild elephants has been roaming into towns in southwest China. The animals have trekked 310 miles (500 km) north from a nature reserve. https://t.co/PJFxYYP2vB pic.twitter.com/CFjX3Yg3u4 — CNN (@CNN) June 3, 2021

Χθες, Κυριακή, το δημόσιο δίκτυο CCTV μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κονβόι ανατρεπόμενων φορτηγών που έχουν σταθμεύσει το ένα δίπλα στο άλλο κατά μήκος ενός μικρού επαρχιακού δρόμου στην μεγάλη περιφέρεια της Κουνμίνγκ, μια μητρόπολη που έχει περισσότερους από 8 εκατομμύρια κατοίκους,σε μια προσπάθεια να κρατήσουν μακριά το κοπάδι των ελεφάντων από πυκνοκατοικημένες ζώνες.

15 elephants on unexpected 500km (300 mile) trek arrive at Chinese city of Kunming https://t.co/6xJfSbliS5 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2021

Η κινεζική τηλεόραση είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι από τότε που αναχώρησαν από το καταφύγιό τους στην Σισανμπανά, στα μέσα Απριλίου, οι ελέφαντες έχουν καταστρέψει περίπου 560 στρέμματα καλλιεργημένων εκτάσεων και ότι οι ζημιές που έχουν προκαλέσει αποτιμώνται σε 6,8 εκατομμύρια γουάν (περίπου 870.000 ευρώ).

Οι ζωολόγοι δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ήταν αυτό που ώθησε το κοπάδι να εγκαταλείψει το καταφύγιό του και να ακολουθήσει μια τόσο μακρινή διαδρομή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP