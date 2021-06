Κορωνοϊός – Βρυξέλλες: Τέλος στη γενική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους

Από τις 9 Ιουνίου, η χρήση της μάσκας παύει να είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους στις Βρυξέλλες, με εξαίρεση πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των Δημάρχων των Βρυξελλών.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Φιλίπ Κλοζ, δήμαρχος του κέντρου της πόλης.

Σε μήνυμά του στο Twitter, αναφέρει: «Ο εμβολιασμός προχωρά και οι αριθμοί [μολύνσεων] πέφτουν. Από τις 9 Ιουνίου, δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικό να φοράτε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τους πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους».

La vaccination avance et les chiffres baissent!

A partir du 9 juin, il ne sera donc plus obligatoire de porter un masque en extérieur, à l’exception des rues commerçantes fort fréquentées.

Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable. @rudivervoort

